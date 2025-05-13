В Курахово обнаружили крупный схрон оружия диверсантов ВСУ

В городе Курахово в ДНР обнаружен крупный замаскированный склад с вооружением иностранного производства, принадлежавший украинским диверсантам, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ДНР.
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