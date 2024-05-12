Киев ищет пути пополнения ВСУ за счет украинских беженцев в ЕС, но они не хотят возвращаться

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Согласно данным социологического агентства Info Sapiens, почти 5 миллионов украинцев нашли убежище за границей, преимущественно в Германии и Польше, и не хотят возвращаться на родину, опасаясь призыва в ряды ВСУ.