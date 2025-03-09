Глава Роскосмоса возложил цветы к месту захоронения Гагарина

Делегация Роскосмоса с генеральным директором Дмитрием Бакановым во главе почтила память первого космонавта России Юрия Гагарина, возложив венки и цветы к месту захоронения у кремлевской стены, сообщает пресс-служба агентства, а также публикует видеозапись с места.