Фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом Евросоюза

ЕС и Канада занимают аналогичные позиции по Украине, по вопросам обороны, снабжения сырьем и цепочкам поставок, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду, 16 сентября 2026 года, с обращением к Европарламенту.