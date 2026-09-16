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Фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом Евросоюза

Фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом Евросоюза

ЕС и Канада занимают аналогичные позиции по Украине, по вопросам обороны, снабжения сырьем и цепочкам поставок, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду, 16 сентября 2026 года, с обращением к Европарламенту.

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