В 1954-м Невинный отправился в Москву поступать в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе.
Вячеслав Невинный: Ради него перекрывали Тверскую улицу в Москве
Комментарии
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Элеонора Коган
Великий и великолепный был актёр!!!!!СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!!!!
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9 час.
Элеонора Коган
И почему к таким прекрасным людям цепляются такие проклятые болезни?
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9 час.
Ингерман Ланская
талантливый актёр.. но не более. в статье много баек, много выдуманных случаев. кстати, Горбушкина играл Пуговкин...
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6 час.
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