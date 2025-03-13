Моя семья. Счас...
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  • Ингерман Ланская
    талантливый актёр.. но не более. в статье много баек, много выдуманных случаев. кстати, Горбушкина играл Пуговкин...Вячеслав Невинный...
  • Элеонора Коган
    И какова ваша дальнейшая жизнь?Да, трагедия на трагедии. все потеряла.Бог, выходи!
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    эт точноК сожалению, он н...

Вячеслав Невинный: Ради него перекрывали Тверскую улицу в Москве

Вячеслав Невинный: Ради него перекрывали Тверскую улицу в Москве

В 1954-м Невинный отправился в Москву поступать в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Великий и великолепный был актёр!!!!!СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!!!!
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9 час.
Элеонора Коган
И почему к таким прекрасным людям цепляются такие проклятые болезни?
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9 час.
Ингерман Ланская
талантливый актёр.. но не более. в статье много баек, много выдуманных случаев. кстати, Горбушкина играл Пуговкин...
Ответить
6 час.
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