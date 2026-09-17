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Клопп об успехах «Альтернативы для Германии» на выборах: «Не хочу доверять национальную гордость не тем людям. Я могу гордиться тем, что я немец, и при этом быть толерантным и дружелюбным»

Юрген Клопп прокомментировал политическую ситуацию в Германии. Партия «Альтернатива для Германии» набрала 43,8% голосов в Саксонии-Анхальт, ей лишь немного не хватило для того, чтобы получить абсолютное большинство в региональном парламенте.

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