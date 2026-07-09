Гончаренко: в Волынской области военкомат применил газ в авто

В Волынской области на Украине военкомат распылил слезоточивый газ в машину с беременной женщиной. Событие описал депутат Алексей Гончаренко*, отметив неадекватное поведение сотрудников военкомата и отсутствие помощи пострадавшей.
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