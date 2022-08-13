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Европа готова заниматься «газовым пиратством»

Европа готова заниматься «газовым пиратством»

Газовый кризис в Европе продолжает развиваться, и в скором времени странам Европейского союза, возможно, придется призреть правила бизнеса и морали и начать заниматься «газовым пиратством» Газовый кризис в Европе продолжает развиваться, и в скором времени странам Европейского союза, возможно, придется призреть правила бизнеса и морали и начать заниматься «газовым пиратством» Уже сейчас газовые хранилища в ряде европейских стран не имеют достаточного уровня заполненности для удовлетворения всех нужд экономики и общества будущей зимой.

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