Европа готова заниматься «газовым пиратством»

Газовый кризис в Европе продолжает развиваться, и в скором времени странам Европейского союза, возможно, придется призреть правила бизнеса и морали и начать заниматься «газовым пиратством» Газовый кризис в Европе продолжает развиваться, и в скором времени странам Европейского союза, возможно, придется призреть правила бизнеса и морали и начать заниматься «газовым пиратством» Уже сейчас газовые хранилища в ряде европейских стран не имеют достаточного уровня заполненности для удовлетворения всех нужд экономики и общества будущей зимой.