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Дикиджи о новой короткой: «Давно хотел поставить программу под эту музыку, получилось очень даже неплохо. Если чисто откатаю – вообще бомба будет»

Чемпион России 2025 года в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал о своих новых программах.

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