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Спички - не игрушка

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Яков Кедми: Трамп дал Путину совет, который стал ушатом холодной воды для тех, кто понимает публичные жесты

Яков Кедми: Трамп дал Путину совет, который стал ушатом холодной воды для тех, кто понимает публичные жесты

   Как Россия может и должна реагировать на новые инициативы президента США После саммита НАТО в Анкаре европейские и американские вздохнули с облегчением: Трамп наконец-то пришел в себя и встал на «правильную сторону».

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Комментарии
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Алекс Сэм
Запрос в интернете где были наши начале спецоперации . Так что вопросов очень много, вот только навряд ли кто-нибудь нам на них когда-нибудь ответит
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1 м.
СБ
Сергей Бунцов
Перекрыть бы все пути доставки военной помощи Украине, только въехали грузовики, приплыли корабли и тут же удары. В добавок побольше заявлять в свою защиту: мы не агрессоры, а защитники вернувшихся в состав России территорий и остальных областей, а НАТО специально нас обвиняет, что бы война продолжалась. Мы не отбираем у Украины свободу и независимость, это покровители режима их уже отобрали, поощряя всеми способами продолжение конфликта и вооружая ВСУ.
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1 м.
Михаил Фомичев
Каждый день в новостях-разбомбили там и сям.А дроны как летали,так и летают.И тоже каждый день.Вот от Харькова до Омска-2.500 км,и как-то ведь долетают.И ещё 5-ая колонна в самой России,мелкие ...издёныши,сами согласны работать на врага за мелкие деньги.А тактика? Я думаю,что она одна-не сильно огорчить Трампа.
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4 н.