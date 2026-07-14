Алекс Сэм Запрос в интернете где были наши начале спецоперации . Так что вопросов очень много, вот только навряд ли кто-нибудь нам на них когда-нибудь ответит

СБ Сергей Бунцов Перекрыть бы все пути доставки военной помощи Украине, только въехали грузовики, приплыли корабли и тут же удары. В добавок побольше заявлять в свою защиту: мы не агрессоры, а защитники вернувшихся в состав России территорий и остальных областей, а НАТО специально нас обвиняет, что бы война продолжалась. Мы не отбираем у Украины свободу и независимость, это покровители режима их уже отобрали, поощряя всеми способами продолжение конфликта и вооружая ВСУ.