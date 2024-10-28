В школе на Пестеля прошла акция «Добрые крышечки»

В школе в районе Отрадное прошла акция под названием «Добрые крышечки». Это общероссийский эколого-благотворительный волонтёрский проект, целью которого является защита и поддержание экологии нашей планеты, а также помощь детям, которые нуждаются в поддержке.
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