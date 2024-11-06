DM: задержки с оглашением победителя выборов в США могут вызвать беспорядки

Политический редактор Питер Ван Онселен в статье для Daily Mail предсказывает, что длительная задержка с объявлением победителя президентских выборов в США может спровоцировать серьезные беспорядки по всей стране.
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