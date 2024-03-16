«Матч ТВ»: Билялетдинов хочет покинуть пост главного тренера «Ак Барса»

Специалист Зинэтула Билялетдинов хочет покинуть пост главного тренера казанского «Ак Барса». «Вполне возможно, что Билялетдинов в какой‑то роли останется в системе клуба и в «Ак Барсе» ему сделают предложение.
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