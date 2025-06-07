На Западе сделал мрачное предупреждение после бунта мобилизованных в Киеве

Известный ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал кадры бунта мобилизованных в Киеве. В своём микроблоге в социальной сети Х он, в частности, заявил, что «таково представление Европы о свободном обществе», передаёт РИА Новости.
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