«Укрэнерго» озвучило причины масштабных отключений света в последние дни. Российские удары привели к серьёзному энергодефициту в отдельных областях.
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