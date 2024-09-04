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ЦБ России в сентябре может повысить ключевую ставку до 19-20% годовых, заявил старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах Восточного эк...

ЦБ России в сентябре может повысить ключевую ставку до 19-20% годовых, заявил старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах Восточного экономического форума.

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