Главное в тезисах: Контракт вместо СИЗО: Учредитель петербургской компании «Анабиос» Станислав Маслов, обвиняемый в незаконной торговле биоматериалами, заключил контракт с Минобороны РФ и был освобождён из-под стражи для отправки в зону СВО.