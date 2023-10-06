Let's Examine Some Real Crimes Committed By Presidents Authored by Connor O'Keeffe via the Mises Institute, Former president Donald Trump is facing ninety-one criminal charges as he seeks to win back the White House in 2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)