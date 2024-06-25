Сбербанк предупреждает пользователей о важных изменениях в приложении «Сбер Онлайн» Юлия ЧелкановаСбербанк объявил о предстоящих изменениях в функционировании популярного приложения «Сбер Онлайн», которые могут повлиять на многих пользователей.
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