Сбербанк предупреждает пользователей о важных изменениях в приложении «Сбер Онлайн» Юлия ЧелкановаСбербанк объявил о предстоящих изменениях в функционировании популярного приложения «Сбер Онлайн», которые могут повлиять на многих пользователей.