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Сбербанк предупреждает пользователей о важных изменениях в приложении «Сбер Онлайн»

Сбербанк предупреждает пользователей о важных изменениях в приложении «Сбер Онлайн»

Сбербанк предупреждает пользователей о важных изменениях в приложении «Сбер Онлайн» Юлия ЧелкановаСбербанк объявил о предстоящих изменениях в функционировании популярного приложения «Сбер Онлайн», которые могут повлиять на многих пользователей.

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