Молодые режиссеры не боятся браться за серьезную литературу и перекладывать ее на театральную сцену

«Обычная человеческая история» Ярослава Жевнерова Рассказчик Шауль (Николас Балобан) описывает свою долгую жизнь: он выглядит как старик, но, несмотря на морщинистое лицо и седые волосы, он все еще считает себя молодым мальчиком.