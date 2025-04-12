Молодые режиссеры не боятся браться за серьезную литературу и перекладывать ее на театральную сцену

«Обычная человеческая история» Ярослава Жевнерова Рассказчик Шауль (Николас Балобан) описывает свою долгую жизнь: он выглядит как старик, но, несмотря на морщинистое лицо и седые волосы, он все еще считает себя молодым мальчиком.
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