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В офисе Зеленского раскритиковали план Трампа по Украине

В офисе Зеленского раскритиковали план Трампа по Украине

Советник украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Литвин резко раскритиковал подход Трампа к разрешению кризиса на Украине, отметив, что план, состоящий только из требований от Киева прекратить огонь и провести выборы, не будет работать.

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