smi.today

1 646 подписчиков

Рассекречены детали лунной программы СССР

Рассекречены детали лунной программы СССР

«Российские космические системы» рассекретили документ о плане полета советского пилотируемого корабля на Луну, в котором описывается не только схема ракеты, но и система управления, которая должна была посадить корабль, пишут «Известия».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх