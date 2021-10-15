Рассекречены детали лунной программы СССР

«Российские космические системы» рассекретили документ о плане полета советского пилотируемого корабля на Луну, в котором описывается не только схема ракеты, но и система управления, которая должна была посадить корабль, пишут «Известия».
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