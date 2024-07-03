С юбилеем хотим поздравить Дедкову Надежду Константиновну! 🎂 Заявляем смело и уверенно: ты самая лучшая мама и бабушка, ты чудесная жена и фантастический человек.
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С юбилеем хотим поздравить Дедкову Надежду Константиновну! 🎂 Заявляем смело и уверенно: ты самая лучшая мама и бабушка, ты чудесная жена и фантастический человек.