Потомок Бисмарка ставит на Россию: Европе ловить нечего

Царьград © Petrov Sergey/Globallookpress Немецкий аристократ и политик Александр фон Бисмарк, открыто выражающий свою симпатию к России, рассказал ИА Регнум, каким ему видится переговорный процесс по Украине и какую роль в нём будет играть Евросоюз.