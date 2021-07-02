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От политики до культуры: о чём говорил Захар Прилепин на встрече в Белгороде

От политики до культуры: о чём говорил Захар Прилепин на встрече в Белгороде

Вместе с членом Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Александром Воробьёвым и председателем Совета регионального отделения партии Юрием Осетровым он провёл пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов.

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