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Царьград

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Взрывы в Одессе: жители остались без электричества, воды и тепла

Взрывы в Одессе: жители остались без электричества, воды и тепла

После взрывов в Одессе мэр Геннадий Труханов заявил о масштабных отключениях электро-, водо- и теплоснабжения в жилых домах города.

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