CNN: Путин переиграет Трампа, как до этого переиграл четверых его предшественников. CNN, похоже, не уверена, что Россия даст положительный ответ по всем пнктам представленного администрацией Трампа мирного плана по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии