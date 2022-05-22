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В Энергодаре, находящемся под контролем ВС РФ, террористы взорвали подъезд, где живет народный мэр города Андрей Шевчик.

В Энергодаре, находящемся под контролем ВС РФ, террористы взорвали подъезд, где живет народный мэр города Андрей Шевчик.

Когда он заходил в подъезд, была подорвана дверь. Пострадал охранник Шевчика. Сам мэр, по предварительной информации, не пострадал, сообщают очевидцы.

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