В ООН назвали удар ВСУ по автобусу в ЛНР грубым нарушением международного права

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с ударом украинских войск по пассажирскому автобусу в Луганской Народной Республике (ЛНР), отметив, что любые атаки на мирных граждан представляют собой грубое нарушение международного гуманитарного права.