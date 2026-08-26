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FiNE NEWS

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В ООН назвали удар ВСУ по автобусу в ЛНР грубым нарушением международного права

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с ударом украинских войск по пассажирскому автобусу в Луганской Народной Республике (ЛНР), отметив, что любые атаки на мирных граждан представляют собой грубое нарушение международного гуманитарного права.

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