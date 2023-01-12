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Постпредство России анонсировало заседание СБ ООН по Украине

Постпредство России анонсировало заседание СБ ООН по Украине

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский анонсировал проведение заседания Совбеза ООН по Украине 17 января, созванное по инициативе Москвы.

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