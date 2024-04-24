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Гражданочка

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«Родители готовы выселить нас с детьми из квартиры в угоду сумасшедшей бабке-соседке!» – жалуется Дарья

«Родители готовы выселить нас с детьми из квартиры в угоду сумасшедшей бабке-соседке!» – жалуется Дарья

«Родители готовы выселить нас с детьми из квартиры в угоду сумасшедшей бабке-соседке!» – жалуется Дарья— …Поженились с мужем совсем юными, поначалу, сразу после свадьбы, жили со свекрами, – рассказывает двадцатисемилетняя Дарья.

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