«Родители готовы выселить нас с детьми из квартиры в угоду сумасшедшей бабке-соседке!» – жалуется Дарья— …Поженились с мужем совсем юными, поначалу, сразу после свадьбы, жили со свекрами, – рассказывает двадцатисемилетняя Дарья.
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