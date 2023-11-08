В России могут ввести новые требования к дорожным камерам. Проект Минтранса

Министерство транспорта России разработало проект новых требований к камерам наблюдения за дорожным движением, который предусматривает увеличение расстояния между камерами, контролирующими однотипные нарушения, и установку информационных щитов перед передвижными камерами за городом.
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