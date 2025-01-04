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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок мира по пляжному футболу-2025. 1/4 финала. Беларусь сыграет с Ираном, Бразилия против Испании и другие матчи

8 мая пройдут матчи 1/4 финала. Кубок мира по пляжному футболу-2025 Мужчины Виктория, Сейшельские острова 1/4 финала Беларусь – Иран – 14.

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