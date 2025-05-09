Для жителей эстонской Нарвы устроили трансляцию парада Победы с берега Ивангорода

В Ивангороде на огромном экране, развернутом в сторону берега эстонского города Нарва, показали грандиозный военный парад, прошедший на Красной площади в Москве в честь 80-летния Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии