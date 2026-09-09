112: в Домодедово трое пассажиров обнесли duty free

В аэропорту Домодедово трое пассажиров обнесли duty free и стали фигурантами уголовных дел. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
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