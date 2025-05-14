Иркутская область и Монголия укрепляют связи в науке и образовании

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Монгольской академии наук Дэмбэрэл Содномсамбуу обсудили перспективы научно-технического сотрудничества, включая организацию совместной работы и обмен студентами.
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