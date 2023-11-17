Штырков показал свой суперудар перед боем с Минеевым

Самбист и боец ММА Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк 17 ноября показал свой суперудар перед боем с кикбоксером, чемпионом Европы и мира Владимиром Минеевым на турнире серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
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