Штырков показал свой суперудар перед боем с Минеевым

Самбист и боец ММА Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк 17 ноября показал свой суперудар перед боем с кикбоксером, чемпионом Европы и мира Владимиром Минеевым на турнире серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».