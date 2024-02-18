Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве составила рекордные 67 сантиметров

Высота сугробов в российской столице после ночных снегопадов составила 67 сантиметров. Это новый рекорд для 18 февраля, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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