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Фернандеш об интересе из Саудовской Аравии: «Не обращаю внимания на слухи, пока нет предложений»

Фернандеш об интересе из Саудовской Аравии: «Не обращаю внимания на слухи, пока нет предложений»

«Интерес – это всегда хорошо, вне зависимости от того, от какого клуба и из какой лиги он исходит. Но я сфокусирован на сборной и «Манчестер Юнайтед».

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