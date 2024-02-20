В Белоярске перенесут вертолетную площадку

В селе Белоярск собираются перенести вертолетную площадку. До конца года по ней откорректируют проектную документацию, сообщили в управлении строительства и жилищной политики администрации Приуральского района ЯНАО.
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