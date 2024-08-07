«Бешеный Иван» подлодки К-10: как советская субмарина случайно потопила китайскую

В период холодной войны противостояние Советского Союза и США проходило, в том числе и под водой. Неудивительно, что после столкновения атомохода К-10 с неким объектом, сомнений в том, что виновата американская подлодка, не было.
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