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Регионы России

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«М.Видео» открыл предзаказ на планшет Huawei MatePad Air с экраном PaperMatte

«М.Видео» открыл предзаказ на планшет Huawei MatePad Air с экраном PaperMatte

Планшет имеет толщину корпуса 5,3 мм и вес 509 граммов, что легче предыдущей модели более чем на 40 граммов.

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