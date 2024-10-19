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Михалков: Спецоперация на Украине спасла Россию от развала элит

Михалков: Спецоперация на Украине спасла Россию от развала элит

Никита Михалков считает, что военная спецоперация на Украине способствовала укреплению единства россиян и защите национальных интересов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Российская элита могла бы продолжать разлагаться. А что она сегодня делает и уже не разлагается? Люди, это народ простой, стали осознавать опасность и что необходимо защищать свои интересы самостоятельно. Так и было всегда. Когда бояре решили, что откупятся, то Минин и Пожарский возглавили народ на борьбу! А сегодня. что элиты на СВО?
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