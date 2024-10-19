Михалков: Спецоперация на Украине спасла Россию от развала элит

Геннадий Бережнов

Российская элита могла бы продолжать разлагаться. А что она сегодня делает и уже не разлагается? Люди, это народ простой, стали осознавать опасность и что необходимо защищать свои интересы самостоятельно. Так и было всегда. Когда бояре решили, что откупятся, то Минин и Пожарский возглавили народ на борьбу! А сегодня. что элиты на СВО?