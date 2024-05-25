"Чёрные дыры" Чёрного моря. Военно-морские силы НАТО хотели бы контролировать всё Черноморье, но у них есть очень мощный сдерживающий фактор

Проекту ДЭПЛ "Палтус"-"Варшавянка" уже более сорока лет. На сегодня они по-прежнему носят статус одних из самых малошумных, и единственных неатомных лодок, способных нанести удар мощными крылатыми ракетами.
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