JP: более 100 истребителей ВВС Израиля принимали участие в атаке на Иран

Израиль во время атаки на Иран задействовал более сотни самолетов. Об этом пишет Jerusalem Post.Как сообщает источник, в операции, направленной против объектов в Иране, участвовало свыше ста воздушных судов, среди которых были современные истребители-невидимки F-35.
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