В России могут ввести наказание за ложные доносы на семью

Одними из главных критериев, по которым стоит оценивать эффективность работы властей по воплощению в жизнь Основ госполитики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, в России могут стать демографические показатели в том или ином регионе, а также повышение статуса и поддержки семей с детьми.