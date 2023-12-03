В России могут ввести наказание за ложные доносы на семью

Одними из главных критериев, по которым стоит оценивать эффективность работы властей по воплощению в жизнь Основ госполитики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, в России могут стать демографические показатели в том или ином регионе, а также повышение статуса и поддержки семей с детьми.
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