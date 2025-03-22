В Екатеринбурге мужчина пробрался на сцену к МакSим. Видео

В Екатеринбурге с масштабным концертом приехала певица МакSим. Ради ее шоу некоторые поклонники приехали из Ставропольского края, один из них даже пробрался на сцену, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, передает корреспондент URA.
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