В Екатеринбурге мужчина пробрался на сцену к МакSим. Видео

В Екатеринбурге с масштабным концертом приехала певица МакSим. Ради ее шоу некоторые поклонники приехали из Ставропольского края, один из них даже пробрался на сцену, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, передает корреспондент URA.