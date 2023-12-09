Смоленская Администрация подыскивает новое помещение для художественной школы

В минувший четверг состоялась встреча родителей учеников с заместителем главы областного центра по социальному развитию Еленой Талкиной В минувший четверг прошла встреча родителей учеников художественной школы с заместителем главы областного центра по социальному развитию Еленой Талкиной.
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