Заразившаяся коронавирусом звезда фильма «Судьба человека» Кириенко умерла в 88 лет

На 89-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в Союзе кинематографистов России.
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