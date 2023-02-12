На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись правозащитника, независимого журналиста и бывшего политического заключённого Дмитрия Васильца: Военкомы Зеленского освоили горнолыжные курорты типа «Буковель».
На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись правозащитника, независимого журналиста и бывшего политического заключённого Дмитрия Васильца: Военкомы Зеленского освоили горнолыжные курорты типа «Буковель».
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